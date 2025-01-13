Expo Sport 2025, 25-28 Eylül 2025 tarihlerinde Gaziemir’de gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin spor dünyasındaki ilk büyük fuarı Expo Sport 2025, 25-28 Eylül 2025 tarihlerinde Gaziemir’de gerçekleştirilecek. Spor endüstrisinden profesyoneller, sporcular ve sporseverler, bu etkinlikte bir araya gelecek. Fuarda, sporun her alanına dair yenilikler ve gelişmeler katılımcılarla buluşturulacak.

Expo Sport 2025’in en dikkat çeken etkinliklerinden biri, 26-28 Eylül tarihlerinde Antrenos Training Club tarafından organize edilecek olan Expo Throwdown fonksiyonel fitness yarışması olacak. Türkiye’nin dört bir yanından katılacak sporcular, zorlu antrenmanlar ile becerilerini test ederken, kıyasıya bir rekabetin içinde olacaklar. Antrenos ekibi, güçlü deneyimi ve organizasyon becerisiyle yarışmayı bir üst seviyeye taşıyacak.

Fuarda yalnızca yarışmalar değil, aynı zamanda spor ekipmanları, spor teknolojileri ve fitness programları gibi bir dizi yenilikçi çözüm de sergilenecek. Katılımcılar, spor dünyasının geleceğine dair trendleri keşfederken, önemli bağlantılar kurma fırsatı bulacaklar.