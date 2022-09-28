Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapılan 74. EXPO Genel Kurulunda, Malatya’nın 2028 yılında EXPO’ya ev sahipliği yapacağına karar verildi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapılan 74. EXPO Genel Kurulunda, Malatya’nın 2028 yılında EXPO’ya ev sahipliği yapacağına karar verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, EXPO 2028’in Malatya’da yapılmasının genel kurulda kararlaştırıldığını Hollanda’nın başkenti Amsterdam meydanında çektiği video ile paylaştı. Gürkan, “Malatya Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak dedik. Malatya Avrupa’nın parlayan yıldızı olacak dedik. Malatya dünyanın parlayan yıldızı olacak dedik. Amsterdam’da yapılan 74. EXPO Genel Kurulunda Malatya 2028 yılında EXPO’ya, yani dünya bahçelerine ev sahipliği yapacak. 74. EXPO 20228 Malatya’mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.