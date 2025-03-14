Excalibur bilgisayarlar, NVIDIA’nın RTX 5090’a kadar uzanan en yeni nesil ekran kartı seçenekleriyle satışa çıktı. RTX 5000 serisi, önceki nesile kıyasla 3 kata kadar daha yüksek performans ve yapay zeka destekli grafik gücü sunuyor.

NVIDIA’nın Blackwell destekli RTX 5000 serisi ekran kartlarını bilgisayarlarına entegre ettiğini duyuran Excalibur, yeni nesil grafik teknolojileriyle önceki nesile kıyasla 3 kata kadar daha yüksek performans sağlandığını duyurdu. Yüksek FPS değerleri, ultra gerçekçi grafikler ve akıcı oyun deneyimi sağlayan RTX 5000 serisi, hard-core oyunculara maksimum güç sunarken, profesyonellere teknolojik avantajlar sağlıyor. Gelişmiş yapay zekâ destekli DLSS 4 teknolojisi sayesinde daha yüksek kare hızları ve çözünürlük elde edilirken, GDDR7 bellek ve PCIe 5.0 desteği ile oyun deneyimi de artıyor.

Yapay zeka destekli üstün grafik performansı

Serinin en güçlü modeli olan RTX 5090, masaüstü bilgisayarlarda 32 GB GDDR7, dizüstü modellerde ise 24 GB GDDR7 bellek kapasitesi sağlıyor. 21.760 CUDA çekirdeği ve 5. nesil Tensor çekirdekleriyle yapay zeka destekli grafik işleme gücünü üst seviyeye taşıyan RTX 5090, ultra gerçekçi görüntüler ve akıcı oyun deneyimi sunuyor. Önceki nesle göre 2 kat daha fazla verim sağlayan üçüncü nesil RT çekirdekleri, ışın izleme destekli grafiklerde hız artışı sağlıyor. İçerisinde yer alan DLSS 4 teknolojisi, yapay zeka destekli süper çözünürlük algoritmaları ile sahnelerdeki piksellerin görüntü kalitesini artırıyor ve daha yüksek kare hızları sunuyor. Özellikle detaylı grafikler gerektiren büyük açık dünya oyunlarında veri aktarım hızlarını maksimum seviyeye çıkarıyor. GDDR7 bellek ve PCIe 5.0 desteği sayesinde en karmaşık sahnelerde gecikmeyi minimuma indirmesi amaçlanıyor.

Excalibur ile maksimum verimlilik ve performans

Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "NVIDIA’nın buluttaki yapay zeka süper bilgisayarı tarafından desteklenen yeni ekran kartları, aynı zamanda mühendislik simülasyonları, 3D modelleme, AutoCAD ve video düzenleme gibi yoğun grafik gerektiren uygulamalarda iş akışlarını önemli ölçüde hızlandırıyor. Excalibur bilgisayarların gelişmiş soğutma sistemiyle desteklenen yeni ekran kartları, uzun süreli yüksek performans gerektiren görevlerde optimum verimlilik sağlıyor. Tasarımcılar ve mimarlar için render alma sürecini hızlandırarak, profesyonellerin zamanı en verimli şekilde kullanmasına destek sağlıyor. Yapay zeka destekli optimizasyonlarla daha hızlı işleme süreleri sağlayan RTX 5000 serisi, üstün teknolojisiyle her alanda kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor" dedi.