Excalibur’un oyun tutkunlarını bir araya getirdiği Mid Show, 15-16 Şubat tarihlerinde iki büyük etkinlikle rekabeti zirveye taşıyor. Oyun dünyasının ünlü isimleri, bu deneyimde kozlarını paylaşıyor.

Oyun dünyasının en heyecan verici etkinliklerine ev sahipliği yapan Excalibur, 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Mid Show etkinliğinde iki büyük karşılaşma ile oyun dünyasını bir araya getiriyor. Futbolun taktiksel zekâ ve takım oyunuyla öne çıktığı FC 25’ten hayatta kalmanın ve reflekslerin belirleyici olduğu PUBG’ye uzanan bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Galatasaray ve Fenerbahçe e-spor takımlarının oyuncularının da yer alacağı bu mücadelelerde oyun dünyasının ünlü isimleri hem birbirleriyle hem de izleyiciler arasından seçilen katılımcılarla kıyasıya mücadele edecek. İzleyiciler için sürpriz ödüllerle zenginleştirilen Mid Show, oyunseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

BattleZone, PUBG arenasında dev bir rekabet sunacak

Mid Show’un 15 Şubat’ta gerçekleşecek ilk büyük etkinliği BattleZone, PUBG sahnesinde taktiksel zekânın ve takım uyumunun sınandığı 35’e 35 formatındaki özel bir turnuva ile izleyicilerle buluşacak. Ferit "wtcn" Karakaya ve Cem "Mithrain" Karakoç’un liderlik edeceği takımlar, oyun dünyasının tanınmış isimleri ve seçilmiş katılımcılarla büyük bir mücadeleye girişecek. Seyirciler için de sürprizlerle dolu olacak etkinlik, PUBG arenasında unutulmaz anlara sahne olacak. Ancak bununla sınırlı kalmayan mücadele sonrasında Cem "Mithrain" Karakoç ve Ferit "wtcn" Karakaya arasında bire bir düello gerçekleşecek. Kazanan isim, Eray Can "Eray" Özkenar ile karşı karşıya gelecek ve rekabet daha da kızışacak.

FC25 sahnesinde yıldızlarla dolu bir mücadele

Mid Show’un bir diğer büyük etkinliği olan Dream XI, 16 Şubat’ta FC 25’in Clubs modu ile dijital futbol deneyimini farklı bir boyuta taşıyacak. 11’e 11 formatında oynanacak bu mücadelede, ünlü yayıncı Çağrı "Hype" Ergün kaptan olarak sahaya çıkacak. Onun önderliğindeki rüya takımda, içerik üreticileri ve e-spor dünyasının önde gelen isimleri yer alacak. Heyecanın doruklara çıkacağı karşılaşmada, izleyiciler arasından seçilecek katılımcılar da bu özel takımlara karşı mücadele etme şansı yakalayacak.