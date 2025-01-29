Rekabet dolu temposuyla futbolseverleri ekran başına toplayan ‘Hız Her Şeyi Değiştirir’ yarışması, Ege Arseven’in hızlı oyun stili ve Excalibur G870’in performansıyla unutulmaz bir deneyime dönüştü. Ünlü yayıncı Ege Arseven’in yeteneklerini eğlenceli bir yarışmayla oyunseverlere sunduğu etkinlikte futbol tutkunları hem keyifli anlar yaşadı hem de sürpriz ödüller kazandı.

Takımlar belirlendi, futbolcular seçildi ve taktikler uygulandı. Futbol yayınlarının öne çıkan isimlerinden Ege Arseven, Excalibur G870 ile gerçekleştirdiği ‘Hız Her Şeyi Değiştirir’ yayınında futbolseverlere zamana karşı bir yarış heyecanı yaşattı. ‘Ege Arseven en hızlı golünü kaçıncı dakikada attı?’ sorusuyla düzenlenen ödüllü yarışma, futbol tutkunlarını eğlendirirken aynı zamanda sürpriz ödüllerle de buluşturdu. Ayrıca Casper’ın adresinde yer alan hız temalı quiz’i en hızlı ve doğru çözen ilk kişi, Excalibur G870 gaming laptop kazandı.

Yüksek hız ve performans gerektiren oyunlarda kesintisiz deneyim sundu

Ege Arseven, FC25 oyunundaki hızını ve yeteneklerini sergilerken Excalibur G870’in sağladığı performanstan tam anlamıyla faydalandı. Hızlı oyun akışları ve yüksek performans gerektiren anlarda Excalibur G870’in sunduğu özellikler, Ege Arseven’in zorlu anlarda farkını ortaya koymasını sağladı. Gücünü 12. ve 13. Nesil Intel i5 ve i7 işlemcilerden alan Excalibur G870, yüksek hız ve performans gerektiren oyunlarda kesintisiz bir deneyim sundu. 144 Hz ekran yenileme hızı ve Intel Wi-Fi 6 AX201 teknolojisi, Ege Arseven gibi oyunculara anında tepki verebilen bir hız avantajı sağladı. Ayrıca, 89 fan bıçağı ve dakikada 5400 RPM hızındaki turbo fanlar, Excalibur G870’in soğutma sistemini en üst düzeye çıkararak yoğun oyun seanslarında cihazın performansını korudu. Tüm bu özellikler, Excalibur G870’i oyun dünyasında hızın sınırlarını zorlayan bir teknoloji haline getirdi ve Ege Arseven’in mücadelesine güç kattı.