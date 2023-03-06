Yangın, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2778. Sokak’ta meydana geldi. Evsizlerin kaldığı iddia edilen metruk binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede metruk binadaki atıl eşyaların yandığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.

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