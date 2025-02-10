İzmit ile Gebze’de faaliyet gösteren barınma ve konaklama merkezleri sokakta kalan vatandaşlara sıcak yuva imkanı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, barınma ve konaklama merkezleriyle vatandaşlara yardımcı oluyor. Sosyal sorumluluk projesi ile evsiz ve kimsesizlere sıcak yuva sağlayan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda vatandaşların 3 öğün yiyecek, giyecek ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

Son olarak, Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze’de gidecek yeri olmayan bir vatandaşa daha yardım elini uzattı. 153 Çağrı Merkezi’ne gelen konu üzerine harekete geçen ekipler, Gebze’de gidecek yeri olmadığını tespit ettiği evsiz vatandaşı ekip aracıyla İzmit Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürdü. Barınma ve gıda ihtiyacı karşılanan vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.