Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremle ilgili olarak, "Evlerinde hasar olan vatandaşlar bir süre evlerine girmesin" dedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem Kayseri’de de hissedildi. Depremin ardından açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyaran Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, "Savrun fayının batı yönünde 5.5 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana gelmiştir. Evlerinde hasar olan vatandaşların bur süre evlerine girmemeleri gerekir. Çok geçmiş olsun" dedi.