Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 7/24 esasıyla şehrin temizliğini gerçekleştiren ve Sıfır Atık konseptine uygun hale getirilmesine ön ayak olan sosyal farkındalık çalışmalarıyla da dikkati çekiyor.

Düzce’de geçtiğimiz haftalarda temizlik personeli Barış Tok’un vatandaşlarla gerçekleştirdiği mini röportaj ile ‘Temiz Çevre Temiz Düzce’ algısının oluşturulmasına katkıda bulunulurken, bu kez ise konunun ilk muhatapları temizlik personellerine mikrofon uzattı. Tok, temizlik personellerinin yaşadığı zorluk ve sorunları Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çöp kamyonu şoförü olarak çalışan Zekvan Güler’e sordu.

Çalışma süreçleri içerisinde yaşadıklarını paylaşan ve zorlukların ilkinin ses ve gürültü olduğuna değinen Güler, Düzce’de 19 farklı atığın olduğunu, kendilerinin ise evsel atıkları toplama alanında hizmet verdiklerini dile getirdi. Vatandaşlardan çöp koyteynerlerine sadece evsel atıklarını atmalarını rica eden Güler, sabah trafiğinde yoğunluk oluşturmamak ve vatandaşları mağdur etmemek için çalışmaya saat 05.00’da başladıklarına dikkati çekti.

Bir diğer yaşadıkları sorunun ise araç parkları ile ilgili olduğuna değinen şoför Zekvan Güler, vatandaşların araçlarını çöp konteynerlerinin yanına park etmesinden dolayı konteynerlere yanaşmakta zorluk çektiklerini anlattı. Araçlarının yolun ortasında kalmasının ise sorunlara neden olduğunu aktardı.

Atıkların ayrışması için çöp konteynerlerine diğer atıkların atılmaması gerektiğini vurgulayan Güler, evsel atık kısmına girmeyen atıklar için Beyaz Masa’nın aranması gerektiği belirterek, şu uyarılarda bulundu: “Vatandaşlarımızın konteyner kenarlarına attıkları atıklar oluyor, ağaç dalları, koltuk çekyat, beyaz eşya ve inşaat atıkları gibi. Bu tip atıkların çöp konteynerine, kaldırıma veya herhangi bir alana gelişi güzel atılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızın 153 Beyaz Masa İhbar Hattı’nı arayarak atmadan önce bilgi vermelerini istiyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce bu atıklar alınmakta ve çevre kirliliğinin önüne geçilmektedir.”