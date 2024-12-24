SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu’nda alınan 2025 yılı ‘çevre’ temalı kararlar doğrultusunda Evsel Atık İlaç Toplama Projesi kapsamında atık ilaçların doğayı kirletmemesi için birçok etkinlik düzenleniyor.

İl Mahalli Çevre Kurulu’nda alınan 2025 yılı ‘çevre’ temalı kararlar doğrultusunda ilgili kurumların ana yürütücülüğünde ve paydaşlığında çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü’nce hayata geçirilen Evsel Atık İlaç Toplama Projesi ile kullanılmayan veya miadı geçmiş ilaçların uygun olmayan yollarla sulara, kanalizasyona ve doğaya atılmasının geri dönüşü zor çevre kirliliklerine yol açmasından hareketle ilacın çöp olmadığının ve evsel atık ilaç kapsamında olduğunun anlatılmasını, belli noktalarda toplanması ve uygun şartlarda bertaraf edilmesi gerektiğinin paydaş kurumlarla beraber il genelinde herkese anlatılmasını ve atık getirme merkezlerinin (evsel atık ilaç toplama) duyurulması için çeşitli etkinlikler hayata geçiriliyor.

Projenin hedefleri arasında evsel atık ilaçların insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi, ekosistem kirliliğinin önlenmesi, evsel atık ilaçların çocuklar tarafından yanlışlıkla içilmesi sonucu çocuk zehirlenmelerinin ve ölümlerinin önüne geçilmesi, sağlıkta okuryazarlığın arttırılması için eğitimler verilerek halkımızın bilgilendirilmesinin sağlanması ve farkındalığının artırılması, evsel atık ilaçların suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi, çevre koruma bilincinin oluşturulması yer alıyor.

Valilikten konu hakkında yapılan açıklamada, “Belirlenen hedefler doğrultusunda projenin açılışı 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü’nde ’Evsel Atık İlaçlarınızı Topluyor, Doğayı Birlikte Koruyoruz’ temasıyla Cumhuriyet Meydanı yanındaki AVM’de yapılmıştır. Aynı gün tüm ilçelerde ilçe sağlık müdürlükleri /toplum sağlığı merkezlerince eş zamanlı etkinlikler düzenlenmiştir. Proje kapsamında tanıtım faaliyetleri için görseller oluşturulmuş, sosyal medya hesaplarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci velilerine ve İl Müftülüğünce de camilerden halkımıza duyuruları yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında toplama noktalarının listesi yayınlanmıştır. Nihai hedefi tek sağlık (one health) yaklaşımı kapsamında insanları, hayvanları ve ekosistemi korumak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek olan bu projede Saathane Meydanı’nda bir ay boyunca her cuma stant açılarak halkımızın bilgilendirilmesine ve evsel atık ilaç toplanmasına devam edilmiştir. Tüm ilçelerimizde haftada en az bir gün halkımızın yoğun olduğu alanlarda farklı etkinlikler düzenlenerek, stant açılarak bilgilendirme ve evsel atık ilaç toplama çalışmalarına devam edilmektedir. Kurumsal iş birliğiyle evsel atık ilaç getirme merkezleri tekrar belirlenerek sayıları artırılmıştır. Yapılan eğitimler, etkinlikler, açılan stantlar ile evsel atık ilaç getirme merkezleri ve evsel atık ilaçların doğru yerlere atılması konusunda halkımız bilgilendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.