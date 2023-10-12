Evren İlçe Emniyet Müdürlüğünce temin edilen bin 616 yardımcı kaynak kitap, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine teslim edildi.

Evren’de ilçe emniyet müdürlüğünce temin edilen kaynak kitaplar öğrencilere dağıtıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik toplam bin 616 kitabın dağıtımı; Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, Evren İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yüksel tarafından gerçekleştirildi. Organizasyon öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.