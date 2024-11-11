Ankara’nın Evren ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Ali Uğur Hatıra Ormanı’na fidan dikildi.
Evren ilçesinde güneydoğuda şehit olan Ali Uğur adına kurulan hatıra ormanında "Geleceğe nefes, insanlığa nefes" sloganıyla düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde fidanlar toprakla buluştu. Etkinliğe Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Evren Müftülüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, ilçede bulunan kurumların personeli ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: iha