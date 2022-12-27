Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşı olduğu ‘Erdemlerimizle Varız projesi’ çerçevesinde ’Edep Erdemi’ konulu söyleşi düzenleyecek. Etkinlikte Şair Prof. Dr. Nurullah Genç 28 Aralık Çarşamba Günü saat 19.30’da Kayserililerle buluşacak.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşı olduğu ‘Erdemlerimizle Varız projesi’ çerçevesinde ’Edep Erdemi’ konulu söyleşi düzenleyecek. Etkinlikte Şair Prof. Dr. Nurullah Genç 28 Aralık Çarşamba Günü saat 19.30’da Kayserililerle buluşacak.

Düzenlediği çeşitli organizasyonların yanı sıra paydaşı olduğu projelerle Kayseri’nin kültür sanat dünyasına önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi, Kayserilileri tanınmış şair ve yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin de paydaşı olduğu, alanında ilk olma özelliği de taşıyan Erdemlerimizle Varız (EVRA) Projesi çerçevesinde ’Edep Erdemi’ konulu Nurullah Genç Söyleşisi düzenleniyor. 28 Aralık Çarşamba Günü saat 19.30’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak sevilen şairlerden Prof. Dr. Nurullah Genç, Kayserililerle keyifli ve dopdolu bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi etkinliğine tüm vatandaşlar ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecek.

Ağustos ayında düzenlenen Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi Açılışı ve İş Birliği Protokollerinin İmza Töreni ile hayata geçen EVRA projesinin paydaşları, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri İl Müftülüğü ve Eğitime Destek Platformu oldu. Proje, geniş bir kurumsal katılım ve STK desteği ile gerçekleştirilmesi ve tüm etkinlik detaylarının hazır materyallere dönüştürülüp uygulayıcılara sunulması gibi özellikleriyle alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.