Sur Grup tarafından Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’ndeki Kudüs ziyareti notlarından ilham alınarak hazırlanan ‘Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kudüs’ün Miracı’ kitabının tanıtımı, aynı adı taşıyan fotoğraf sergisinin açılışı ve Kudüs’ün ilk VR filmi olma özelliği taşıyan filmin tanıtımı Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sur Grup tarafından yayınlanan ‘Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kudüs’ün Miracı’ kitabının tanıtımı, aynı adı taşıyan fotoğraf sergisinin açılışı ve Kudüs’ün ilk VR filmi olma özelliği taşıyan filmin tanıtımı Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Etkinliğe; Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Grup ailesi, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yazar Prof. Dr. Ümit Meriç ile edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

"Kudüs’ün benzersiz ve değerli mirasını yaşatıyoruz"

Etkinlikte yaptığı konuşmada ‘Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kudüs’ün Mirâcı’ kitabının Evliya Çelebi ile çıkılan kutsal bir yolculuk olduğunu ifade eden Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Sur Grup olarak Kanuni Sultan Süleyman devrinde, surları tahkim edilerek muhafaza altına alınan bu kutsal şehrin, 400 küsur yıl sonra yeniden yükselişine şahit olmak niyet ve duası ile Kudüs’ün Mirâcı kitabını, fotoğraf sergisini ve VR filmini kamuoyu ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamı etkinliğimize iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kudüs, içimizde kanayan bir yara. Ecdadımız Kudüs’e gönlünü vermiş, Kudüs’e kan dökmüş, gözyaşı dökmüş" diyen Elmas, şunları söyledi:

"Ama Kudüs’ün barış dönemlerini de ecdadımız İslam döneminde gerçekleştirebilmiş. Kudüs bizim için bir dava ve aynı zamanda bizim için tekrar İslam’la sulh ve selamet bulacak olan kadim kıblemiz. Bu çerçevede bizler de Kudüs davamıza mütevazi bir katkımız ve emeğimiz olsun istedik ve 4-5 yıl önce çalışmaya başladık. Yönetmenimiz Mustafa Aksay, fotoğraf sanatçımız ve sanat yönetmeni olarak bu çalışmayı bize arz ettiler. Biz de hiç düşünmeden Sur Grup olarak destek olduk. Uzunca bir çalışmayla, VR çekim tekniğiyle bugün Kudüs’te yer alan tüm mekânları VR tekniği ile çektik. Elimizde çok güçlü bir Kudüs arşivi oldu. Bunları da bir kitap ve sergiyle taçlandırmak istedik."

"Farkındalığımızı artırmamız lazım"

"Faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum" da diyen Elmas, sözlerine son olarak şunları ekledi:

"Çünkü yeni kuşakların, hepimizin buna biraz ihtiyacı var. Farkındalığımızı artırmamız lazım. Sonuçta Kudüs, bizim kutsal mekânımız. Biz oradayız, gönlümüz, kalbimiz orada. İnşallah günün birinde hep beraber orada olacağız. Bütün gayretimiz, bütün duamız Kudüs’ün tekrar İslam barışına erişmesi ve Siyonizmin oluşturduğu bu kan gölünün, vahşetin, soykırımın bir an önce son bulmasıdır. Bu anlamda Sur Grup olarak kalbimizdekini yaptık diyebiliriz."

Kudüs’ün manevi derinliğini ve tarihi zenginliği bir arada

Yazar Mustafa Aksay tarafından hazırlanan ve Evliya Çelebi’nin Kudüs ziyareti notlarından ve şehrin sokaklarının yanı sıra kutsal mekânlarında da çekilen özgün fotoğraflardan oluşan kitap, Kudüs’ün manevi derinliğini tarihi zenginlikleriyle sunuyor.

Aynı zamanda bir görsel hafıza da barındıran ‘Kudüs’ün Miracı’, 1997 yılından itibaren yapılan fotoğraf çekimleriyle bir zamanlar kurumuş bir zeytin ağacından, Kudüs’ün tarihi dokusuna kadar birçok önemli görseli okurlarıyla paylaşıyor.

Kitabın giriş yazısını, Orta Doğu ve İslam coğrafyası konusunda uzman isimlerden Prof. Dr. Cengiz Tomar yazarken, Evliya Çelebi’yi ve onun Kudüs yolculuğunu anlatan yazıyı da Evliya Çelebi üzerine derin bir birikime sahip Dr. Seyit Ali Kahraman kaleme aldı. Dr. Esra Aksay da kitap için Hazreti Peygamber’in Miraç deneyiminin izlerini takip ettiği bir makale kaleme aldı.

"Sekiz yıllık hayalin meyvesi"

Yazar Mustafa Aksay, "Bu kitap aynı zamanda, sekiz yıllık bir hayalin ve yolculuğun meyvesidir. Bu projeye Miraç gecesinde Kudüs’te olma niyetiyle başladık. Dualarımız kabul oldu, tam Miraç Kandili sabahında Kudüs’e ulaşma ve çekim yapma imkânı bulduk. Sergimizin açılışını da Berat gününde yapmak nasip oldu. Bu eserde kendimize rehber olarak aldığımız Evliya Çelebi’nin Kudüs’te Kadir gecesi duasını yaprak hatim indirdiği Mescid-i Aksa’da böyle bir projeyi yapmayı başardık. İnşallah Kudüs’teki Miraç’ta da hep birlikte oluruz" dedi.

Aksay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Sevgililer Günü. Nizâr Kabbânî’nin bir şiiri vardır. Ki kendisi şiiriyle ve yazılarıyla Kudüs konusunda oldukça motive eden birisidir. ‘Ey Kudüs, ey şehrim. Ey Kudüs, sevgilim’ diyerek Kudüs’ü sevgilim olarak tabir ediyor. Biz de Nizâr Kabbânî’ye de ithaf olarak sevgililer gününde bu sergiyi, bu şekilde anlatmak istiyoruz."

Özel film gösterimi gerçekleştirildi

Etkinlik kapsamında bir de özel film gösterimi gerçekleştirildi. Filmde izleyiciler, Kudüs topraklarının 400 yıllık serüvenini Evliya Çelebi’nin gözünden izleme imkânı buldu. Hem Kubbetü’s Sahra’da hem Mescid-i Aksâ’da Miraç gecesinin 360 VR çekimlerinden oluşan film konukların büyük beğenisini topladı.

Kitap ile aynı ismi taşıyan ve Kudüs’ün tarihi ve dini önemine dair derinlemesine bir keşif sunan fotoğraf sergisi Kudüs’ün evrensel değerlerini ve Miraç olayının kutsal boyutunu bugünün dünyasında yeniden keşfetmeye imkan sağlıyor. Sergi, Evliya Çelebi’nin seyahat ettiği dönemdeki atmosferi, bugünün fotoğraflarıyla harmanlayarak kitaptaki anlatıyı görsel bir deneyime dönüştürüyor.