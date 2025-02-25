Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Kültür Takvimi OSM’de “Evliya Çelebi’nin İzinde” söyleşisinde sanatseverlerle buluşan Prof. Dr. Hayati Develi, Evliya Çelebi’nin Sakarya ile ilgili düşüncelerini ve fikirlerini anlatıp tarihe ışık tutan bilgiler verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Takvimi kapsamında birbirinden değerli konuklar sanatseverler ile buluşuyor.

Evliya Çelebi ve Sakarya

Türk ve dünya tarihinin en büyük seyyahı ve seyahatnâme yazarı Evliya Çelebi’nin hayatı, izlenimleri ve Sakarya hakkındaki görüşleri sanatseverlerle paylaşıldı.

İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Hayati Develi’nin konuk olarak katıldığı söyleşi OSM’de büyük ilgi topladı.

“Tarihi kaynak olarak oldukça kıymetli”

Dönemin tarihine ışık tutan pek çok bilgiyi eserinde geçirdiğini belirten Hayati Develi, “Evliya Çelebi’nin Seyahatnameeseri ne tam bir tarih kitabı ne de klasik bir seyahatname olarak kabul edilir. Eserin tarihi kaynak olarak değeri, tarihçiler tarafından genellikle göz ardı edilirken, edebiyatçılar da onu yüksek edebi seviyede görmüyordu. Ancak Batılı araştırmacılar eserin değerini fark ettikçe, günümüzde Evliya Çelebi üzerine çalışmalar artmıştır. Çelebi, toplumun her kesimiyle iletişim kurabilen bir figürdür. Eserinde, resmi tarihçiler tarafından pek ele alınmayan sıradan insanlar, eşkıyalar ve toplumun farklı kesimlerini anlatır. Bu yönüyle, tarihi kaynak olarak oldukça kıymetli kabul edilmektedir” dedi.

Evliya Çelebi’nin gözünden Sakarya

Evliya Çelebi Sakarya’yı ticaret, tarım, doğal güzellikler ve halkın yaşam biçimi açısından önemli bir bölge olarak aktardığını belirten Hayati Develi şöyle dedi: “Evliya Çelebi, Sakarya’yı seyahatnamesinde stratejik bir geçiş noktası olarak tanımlar. Geyve Boğazı’nın Osmanlı için önemine vurgu yapar, Sakarya Nehri’ni büyük ve coşkulu bir su olarak tasvir eder. Adapazarı, küçük ama ticari hayatı canlı bir kasaba olarak anlatılır. Taraklı, şifalı suları ve ormanlık yapısıyla dikkat çeker. Ahşap evleri ve kaliteli kerestesi öne çıkar. Hendek ve Akyazı, kereste ticareti, tarım ve hayvancılıkla geçinen bir bölge olarak tanımlanır”

Programın sonunda Prof. Dr. Hayati Develi’nin program ile aynı ismi taşıyan “Evliya Çelebi’nin İzinde” isimli kitabını kitapseverler için imzaladı.