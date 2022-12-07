Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Müdür Yardımcıları, yoğun bakım sorumluları ve çalışanlarının katıldığı toplantı, eğitim birimi hemşireleri tarafından gerçekleştirilen sunumla sona erdi.

Altıntaş’ta karla mücadele ve kış tedbirleri masaya yatırıldı

Altıntaş’ta karla mücadele ve kış tedbirleri masaya yatırıldı

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan’ın açılış konuşması yaptığı toplantıda, yoğun bakım işleyiş süreçlerinin takip edilmesine yönelik, olabilecek sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla, yoğun bakım işleyiş iyileştirme toplantısı gerçekleşti.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verimlilik ve kalite rehberi gereğince yoğun bakım işleyiş toplantısının ilk grup toplantısı yapıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.