Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla hastanemiz Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yaman ve Organ Bağışı Birimi Sorumlusu Hemşire Emine Yaman tarafından bilgilendirme standı kuruldu. Stantta Poliklinik hastalarımız organ ve doku bağışı konusunda bilgilendirilerek, organ bağışında bulunmak isteyenlere “Organ ve Doku Bağış Kartı” tanzimi yapılmaktadır. Tüm hafta boyunca devam edecek farkındalık programında hastane yönetimi ve halkımız destek vermektedir” ifadelerine yer verildi.