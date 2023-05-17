Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından el hijyeni konusunda 2023 yılı ikinci değerlendirmesinde, en yüksek skoru elde eden Koroner Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarına Teşekkür Belgesi verildi.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, enfeksiyonların bulaşmasını önlemek için hem sosyal ortamlarda, hem de hastane ortamında en etkili, basit ve ekonomik uygulama olan el hijyenin doğru uygulamasının önemini vurgulamak için klinikler arası değerlendirmelerine aralıksız devam ediyor. 2023 yılının ikinci değerlendirmesinde en yüksek skoru elde eden Hastane Koroner Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarına, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.