Yasal işlemlerinin ardından tekerlekli sandalye ile adli mercilere sevk edilen H.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kadını yakalamak için çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen H.Ş. isimli şüpheli yakalandı.

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