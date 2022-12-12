Şüphelilerin daha önce de Sivas’ın Şarkışla ilçesinde benzer dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilmişti.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde bağlı Dereçiftlik köyünde yaşayan Ü.S.’den evlilik vaadiyle para, ziynet eşyası ve cep telefonunu alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 4 Aralık günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 7 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

15 günde 3 mahalleye 8 bin ton sıcak asfalt

15 günde 3 mahalleye 8 bin ton sıcak asfalt

Yozgat’ta evlenme vaadiyle dolandırıcılık olayına karışıp yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yabancı uyruklu biri kadın iki şüpheli itiraz üzerine tutuklandı.

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