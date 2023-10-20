Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliği içerisinde gerçekleştirilen evlilik okulu 10’ncu kez kapılarını açtı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı BELMEK ve Kent Konseyi’nin ortaklığında devam eden ‘Evlilik Okulu’ Ekim ayı eğitimi tamamlandı. BELMEK kursiyerlerine yönelik gerçekleşen 10’ncu eğitimde Uzm. Psikolog Dr. Ersan Şimşek, katılımcılara evlilik süreci ile ilgili farkındalık, iletişimi daha sağlıklı yönetebilmenin yolları, sorunlar karşısında problem çözebilme becerilerini geliştirmeleri, mutlu olmanın değil, mutlu kalabilmenin yollarına dair bilgilendirme de bulundu.

Okulun açıldığı süreçten bugüne kadar yaklaşık 300’ün üzerinde çiftin faydalandığı ve her ayın son haftası düzenlenen eğitimler hakkında bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 514 25 44 ve 523 88 33 numaralı hatlar üzerinden arayarak yetkililerle iletişime geçebiliyor.