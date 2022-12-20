Düzce Belediyesi, Belediye Meslek Edindirme Kursları çatısı altında kadın ve aile çalışmalarına yönelik hayata geçirilen “Evlilik Okulu” projesi ile evlenecek olan ve yeni evli çiftlere eğitim verecek.

Düzce Belediyesi, Belediye Meslek Edindirme Kursları çatısı altında kadın ve aile çalışmalarına yönelik hayata geçirilen “Evlilik Okulu” projesi ile evlenecek olan ve yeni evli çiftlere eğitim verecek.

Toplumun temelini oluşturan ailenin ve kadının güçlenmesine yönelik çalışmalarıyla sosyal belediyecilik hizmetlerini çeşitlendiren Düzce Belediyesi, Kent Konseyinin girişimleriyle hayata geçirilen projede dünya evine girmeye hazırlanan çiftlere ve yeni evlilere Evlilik Okulunda eğitim imkanı sunacak.

Düzce Belediyesi Kent Konseyinin hazırladığı proje çerçevesinde ‘Mutlu Olmak Çok Güzel, Mutlu Kalmak En Güzel’ sloganı ile başlayacak eğitimlerde evlilik ve aile birlikteliğini güçlendirmek, aile içi iletişimin en güzel şekilde sağlanması, aile içi şiddetin önlenmesi ve boşanmaya sebep olan çatışma durumlarının sağlıklı bir şekilde nasıl çözüme kavuşturabileceği konularında çiftlere bilgi aktarımı sağlanacak.

21 Aralık Çarşamba günü saat 19.00 da Belediye Sergi Salonunda ilki gerçekleştirilecek.