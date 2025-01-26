Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan evlilik kredisi, beyaz eşya satışlarını arttırdı. Yeni evlenecek çiftler, çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırın gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için beyaz eşya mağazalarına akın edince esnafın da yüzü güldü.

Bursa’nın İznik ilçesinde beyaz eşya mağazasının işletmecisi olan Öznur Kurt, "Yeni ev kuracak çiftler, evlilik kredisi sayesinde daha kaliteli ürünlere yönelirken, mağazalar da bu talebe uygun kampanyalar ve ödeme planlarıyla müşterilerine destek sağlıyoruz. Evlilik kredisi, sadece çiftlerin ev kurma süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayıp yerel esnaf için de ekonomik hareketlilik oluşturdu. Cumhurbaşkanlığın evlilik kredisi açıklaması sonrası bizlerde gereken kampanyalarla çiftleri destekliyoruz. Verilecek krediyle, çok rahat evlerinin beyaz eşyalarını alabilirle. Evin tüm ihtiyacını karşılayacak olan bir seti 90 bin liraya alabilir" dedi.