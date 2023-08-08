Kırşehir Merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde psikolojik sorunları olan şahıs, evlilik isteğini reddeden Kıbrıs Gazisi babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre Değirmen Kaşı köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen ve yüzde 65 engelli raporu olan Barış A.; iddiaya göre babası Duran A.’ya evlenmek istediğini söyledi. Babasının durumu reddetmesi üzerine Barış A., evden aldığı tüfekle babasına evlerinin bahçesinde ateş etti. Duran A. olay yerinde hayatını kaybederken olayın ardından kaçan Barış A. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Duran A.’nın cansız bedeni otopsinin ardından köyünde toprağa verildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Kemal Parlak ve köylüler katıldı.