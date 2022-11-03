Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç sürücüsünün evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözlem altına alındı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç sürücüsünün evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözlem altına alındı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Side Kemer Bulvarın’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Demir’in kullandığı 07 ARG 933 plakalı motosiklet, refüj çalışmaları için yolun sol tarafında park halinde duran Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 07 LFB 97 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın ardından yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan Emre Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözlem altına alındı.

Evlilik hazırlığı yapıyordu

Manavgat’ta ağabeyiyle birlikte yaşayan ve Side’deki 5 yıldızlı bir otelde çalışan 26 yaşındaki Emre Demir’in evlilik hazırlığı yaptığı, kısa süre önce de kendi evine taşındığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde refüjdeki çalışma gereği yolun sol şeridinde park halinde bekleyen kamyonu fark eden motosiklet sürücüsünün, frene bastığı ancak buna karşın duramayıp kamyona çarparak yola savrulması yer aldı.