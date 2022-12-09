Muğla’nın Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 26 yaşındaki Taylan Pay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 26 yaşındaki Taylan Pay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Taylan’ın düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Turgutreis Mahallesi’nde bir inşaat çalışan 26 yaşındaki taş ustası Taylan Pay, inşaattaki iskeleyi söktüğü sırada, taşıdığı iskele demiri elektrik teline temas etti.

Elektrik akımına kapıldıktan sonra bulunduğu yerden zemine düşen genç, ağır şekilde yaralandı. Yaralı gencin yardımına çalışma arkadaşları koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansı ile Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli tıp kurumuna gönderilmesine gerek görülmeyen Taylan Pay’ın cenazesinin havayolu ile önce İstanbul’a, ardından da memleketi Van’a gönderileceği belirtildi. Taylan Pay’ın geçtiğimiz ay nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı belirtildi.