Görevi başında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Sinop İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Tıbbi Sekreter Perihan Bektaş Özçelik(43), evliliğinin 1. yıldönümünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kısa bir süre önce iş yerinde görevi başında geçirdiği beyin kanaması ardından hastaneye kaldırılan ve tedavisine Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde başlanan Özçelik daha sonra Samsun’a sevk edildi, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tıbbi Sekreter Perihan Bektaş Özçelik’in cenazesi, Türkeli’nin Taçahmet köyü Kapan Mahallesi Camisi’ne getirildi. Cenaze törenine, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özçelik, Taçahmet köyü Merkez Mahallesi’ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sinop Sağlık İl Müdürlüğü çalışanlarından Perihan Bektaş Özçelik, bundan bir yıl önce, 8 Ekim 2023 tarihinde Türkeli’nin Taçahmet köyü nüfusuna kayıtlı Erdem Özçelik ile hayatını birleştirerek mutlu bir yuva kurmuştu. Ancak evliliklerinin birinci yıldönümünde, 8 Ekim 2024’te bu dünyadan ayrılmasıyla sevenlerini derin bir yasa boğdu.