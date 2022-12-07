Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, Kur’an kursu kursiyer ve eşlerine yönelik "Evliliğe İlk Adım" semineri düzenledi.

Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, Kur’an kursu kursiyer ve eşlerine yönelik "Evliliğe İlk Adım" semineri düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Evliliğe İlk Adım, Huzurlu Aile Güçlü Toplum Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından seminerler düzenliyor. Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez Osmanlı Kur’an kursu kursiyer ve eşlerine yönelik "Evliliğe İlk Adım" semineri düzenledi. Seminere yeni evlenen, evlilik hazırlığında olan ve Kur’an kursu öğreticileri eşleriyle birlikte katıldı.