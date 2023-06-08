Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Söke ve Germencik ilçelerindeki evlerinin bahçelerinde uyuşturucu yetiştiren 4 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasadışı ekim yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi’nde 2, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi’nde 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 4 şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 76 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.