Adana’nın Kozan ilçesindeki depremzedeler, Kahramanmaraş, Elbistan ve Hatay’daki depremzedeler için seferber oldu.

Adana’nın Kozan ilçesindeki depremzedeler, Kahramanmaraş, Elbistan ve Hatay’daki depremzedeler için seferber oldu.

Kozan Kaymakamlığı, Kozan Kent Konseyi, Kozan Belediyesi, oda ve borsaların ortaklaşa başlattığı yardım kampanyasında, Kozanlı depremzedeler de evleri yıkılan ve zor şartlarda afetle mücadele eden diğer depremzedeler için sefer oldu.

Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Şu an kendi yaralarımızı hızlıca sarmaya çalıştık ve çevre illerin durumunu görünce onlar için temel ihtiyaçları hazırlamak istedik. Hem yiyecek hem de giyecek için seferber olduk. Bebekler için kış şartları nedeniyle battaniye yardımı yoğun. Bizlerde deprem bölgesinde zor bir süreç atlatıyoruz ama yıkım ilçemizde yok en azından evimiz başımıza yıkılmadı. Diğer depremzedeler için seferber olmaya çalışıyoruz ve şuan hepimiz sokaktayız ama çok şükür yaşıyoruz ve dualarımız enkaz altında olanlar için” dedi.

Öte yandan göz yaşları içinde kendi gibi depremzedelere yardımlar getiren vatandaş duygu dolu anlar yaşarken, kimi çocuklarının mamasını kimi bebek bezi, kimi yağ, şeker ve temel gıda maddesi ile kışlık giyecekleri getirerek afet bölgesindeki depremzedelerin yanında olduklarını ifade etti.