Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, geleneksel hale getirdikleri aşure günü programının 5.sini düzenledi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri Muharrem ayı dolayısıyla evlerinde kendi imkanları ile yaptıkları aşureleri Tebrizkapı Sosyal Tesislerinde İlahiyatçı Prof. Dr. Muhammet Yazıcı’ın Aşure gününün anlamı, önemi ve bugün de gerçekleşen olayların anlattıldığı programa katılan vatandaşlara ikram ettiler.

Muharrem ayı dolayısıyla sevgi, dostluk, kardeşlik ve hemşehrilik duygularını pekiştirmek amacıyla Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyelerinin evlerinde kendi imkanları ve kendi elleriyle pişirip hazırladıkları aşureler, etkinlikte vatandaşlara ikram edildi. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin düzenlediği 5.Geleneksel Aşure Programına Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İlahiyatçı Prof. Dr. Muhammet Yazıcı, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu,Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Yeşilyurt ve Engelliler Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Programda Alvarlı Efe Hazretlerine ait gazeller seslendirdi. Kuran-ı Kerim okunarak, dualar eşliğinde program sona erdi.