Bilecik’te okula gelemeyen öğrencilerin evine gidilerek eğitimden faydalanmaları sağlanıyor.

Bilecik’te okula gelemeyen öğrencilerin evine gidilerek eğitimden faydalanmaları sağlanıyor.

“Bilecik’te okul öncesi eğitim alamayan öğrenci kalmasın” sloganı ile anaokul ve ana sınıflarına erişimi artırmak, fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması için yeni bir proje başlatıldı. Okullaşma oranını yüzde 95’den yüzde 100’e çıkarmak için seferberlik ilan eden Mehmet Nuri Efendi Anaokulu idarecileri ve öğretmenleri mahalle muhtarı eşliğinde okula gelmeyen öğrencileri tespit etti. Öğrencilerin evlerini ziyaret eden eğitim görevlileri küçük çocuklara hediye vererek okula davet etti. Evde bulunmayan çocuklara hediyeleri bırakıldı.

Yapılan saha çalışması ile birçok öğrenciye ulaşarak okula gelmeleri ve eğitimlerden faydalanmalarını sağlayan eğitimcileri ve mahalle muhtarını kapıda gören anne ve babalar şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.