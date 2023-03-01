Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 şahsın birlikte yaşadığı eve yapılan uyuşturucu baskınında çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalan 3 kişiden 2’si gözaltına alındı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 şahsın birlikte yaşadığı eve yapılan uyuşturucu baskınında çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalan 3 kişiden 2’si gözaltına alındı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 28 Şubat akşam saat 23.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, E.K., E.K. ve G.S. isimli şahısların birlikte yaşadığı ikametgâhlarında adli makamlardan alınan izinle arama yapıldı. Yapılan aramada; 82 gram kubar esrar, 243 adet extacy hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 28 adet sentetik ecza hapı, 4 adet fişek, 3 kilogram tütün ele geçirildi. Şüphelilerden E.K. ve E.K. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.