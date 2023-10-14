İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı belirlenen baba-oğul, Çiğli polisinin sıkı takibiyle yakalandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan baba ve oğlu emniyete götürüldü.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde, H.K. (46) adlı bir kişinin, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ikametinden uyuşturucu yetiştirdiği, babasının ikametinde kurutarak satışa hazır hale getirdiği bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler adreste yapılan aramada, 6 adet saksı içerisinde boyları yaklaşık 2 metre uzunluğunda kenevir bitkisi, 1 adet kavanoz içerisinde esrar maddesi ve 1 adet tek kırma av tüfeği ile 9 kartuş ele geçirildi. H.K.’nın babası olan K.K.’nin (64) evinde yapılan aramada ise, 1 adet 5 litrelik, 1 adet 10 litrelik bidonlar içerisinde 632 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. ve babası K.K., emniyete götürüldü. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen baba-oğulun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, H.K.’nin bir çok suçtan kaydı olduğu da tespit edildi.