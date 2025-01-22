Mersin’de müstakil evlerin arasında bulunan depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’nde, müstakil evlerin arasında depo olarak kullanılan tek katlı binada yangın çıktı. Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, depodaki çuval ve plastik kasalar yoğunluğu nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yakındaki evlerden dolayı büyük korkuya neden olan yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu konutlara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edilirken, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.