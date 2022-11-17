Samsun’da otopark yapımı için binaları kamulaştırılan vatandaşlar, karara karşı çıkmadıklarını, kendi ev ya da binalarına eşdeğer fiyat verilmesini istediklerini söylediler.

Samsun’da otopark yapımı için binaları kamulaştırılan vatandaşlar, karara karşı çıkmadıklarını, kendi ev ya da binalarına eşdeğer fiyat verilmesini istediklerini söylediler.

Canik Karşıyaka Mahallesi’nde otopark yapımı kararı Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından onaylandı. Karar neticesinde yaklaşık 20 binanın kamulaştırılması ön görüldü. Mahkeme ile kamulaştırılan binaların sahiplerine “kamulaştırma nedeni ile tahliye” emirleri de gitti. 15 gün içerisinde evlerini boşalmak zorunda kaldıklarını ifade eden bina sakinleri, kendilerine evlerinin değerinin çok aşağısında fiyat biçildiğini ileri sürerek, eşdeğer fiyat istediklerini belirttiler.

Kendilerine tahliye emri ulaşan mahalle sakinleri Silahtarağa Sokak’ta bir araya geldi. Mahalle sakinleri adına konuşan Ahmet Kaya, “Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Tapulu, kat irtifaklı dairelerimiz elimizden alındı. 15 gün içerisinde evimizi boşaltmamız için kağıt geldi. Dairelerimize 94 bin TL ile 190 bin TL arasında fiyat biçildi. Bize verilen paralar ile biz başka bir daire alamıyoruz. Bizler devletimize karşı gelmiyoruz, isyan etmiyoruz. İsteğimiz; dairelerimizin karşılığında bizlere daire verilmesi. Otopark yapılacakmış, kabul ediyoruz ama biz de mağdur edilmemeliyiz. Karşı ya da iptal davası da açmadık. İsteğimiz; bize mağdur olmayacağımız miktarda bir para verilsin bizler de evlerimizi boşaltalım” dedi.

Mağdur edilmemek için açıklama yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden diğer mahalle sakinleri ise, “Buralar bizim yıllardır oturduğumuz tapulu evlerimiz. Bizler devletimizin aldığı karara karşı gelmiyoruz. Evlerimize ederinin çok altında fiyatlar biçildi. Dairelerimizle aynı oranda fiyat biçilmesini istiyoruz” diye konuştular.

Söz konusu alanda otopark yapımı için mal sahipleri ile anlaşılan birkaç bina ise yıkıldı.