Samsun’da 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Canik ilçesinde 2, Atakum ilçesinde 1 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen K.A.(23) jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgulaması tamamlanan K.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Televizyon çalarken güvenlik kamerası görüntüsü tespit edilen K.A.’nın daha önce de evlerden hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.