Yapılan aramalarda ele geçen ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri evlerden meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileriyle çalışma yaptı. 13 ayrı eve girdikleri belirlenen 4 kişiyi, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Niğde’de 13 ayrı evden hırsızlık yapan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

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