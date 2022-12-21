Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin, “İstatistiklere bakıldığında 40 milyara yakın cihaz birbirine bağlı bir şekilde etkileşimdedir” dedi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin, “İstatistiklere bakıldığında 40 milyara yakın cihaz birbirine bağlı bir şekilde etkileşimdedir” dedi

Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi çerçevesinde nesnelerin interneti (IoT) kavramına dikkat çekti. Iot’un internete dayandırdığı protokollerle ağını giderek genişlettiğini belirten Doç. Şahin, aynı zamanda mevcut durumlarda gerçekleşebilecek muhtemel tehlikelere de değindi. Nesnelerin internetini kısaca tanımlayan Şahin, Iot’un bilgi toplamak için sensörler başta olmak üzere işlemciler ve akıllı cihazlardan yararlandığını belirtti. İstatistiklere bakıldığında 40 milyara yakın cihazın birbirine bağlı olarak çalıştığını da sözlerine ekleyen Şahin, “Bilgisayar ve telefonların haricindeki buzdolapları, akıllı süpürgeler, arabalar gibi dijital destekli çiplerle çalışan diğer aygıtlar; internet ortamında birbirlerine bilgi alışverişi sağlayabiliyor” dedi.

Donanım ve yazılım eksiklikleri bilgisayar korsanlarına imkân sağlıyor

İnternetin sadece bilgisayarla kullanılabilen bir ağ olma durumundan çıktığını ve bu durumun aynı zamanda nesnelerin interneti kavramına bir alt yapı hazırladığını dile getiren Doç. Şahin, “İnternet ağında sadece insanlar kendi aralarındaki iletişim kurmuyor. İlaveten cihazlarda etkileşim halindedir. Bu durum birçok tehdit unsurunu meydana getirdi. Çünkü evlerdeki cihazların çevrimiçi olması, sistemlere erişilebilir olmasıdır. Dijital bir cihaz, özellikle de internete bağlı olduğunda hiçbir zaman güvenli değildir. Donanımında ya da yazılımında gözden kaçabilen aksaklıklar, bilgisayar korsanları tarafından tespit edilerek bir takım datalara ulaşılabilmesini mümkün kılıyor. Ya da üzerinde çevresinden veri toplayan sensörlerle bir başkasına ajanlık yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Mahrem bilgilerimiz bir başkasının eline geçebiliyor”

Üretici firmaların işletim sistemi konusunda çok titiz davrandıklarını ifade eden Şahin, konuyla alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Cihazların üzerinde mikrofon olmamasına rağmen bir robot süpürgenin üzerindeki lazer sensörü, cama yöneltilerek camdaki titreşimleri okuyabiliyor ve ses verisi toplayabiliyor. Bu noktada gözden kaçırılan birçok şey aslında sensörlere büyük bir işlev kazandırıyor ve mahrem bilgilerimiz bir başkasının eline geçebiliyor. Örneğin kombi gibi bir mekanizma evinizin ısısını bilirken; robot süpürgeler de evinizin kaç metrekare olduğunu, hangi odanın nerede olduğunu veya nasıl bir eşya dizilimine sahip olduğunun bilgisine erişebiliyor.”

“Düzenli bir şekilde güncellemeler devam ettirilmeli”

Nesnelerin internetine karşı insanların bir takım önlemlerle oluşabilecek tehlikeleri minimalize edebileceklerini belirten Şahin, “Düzenli bir şekilde güncellemeler devam ettirilmeli. Fakat yine de dikkatli olmakta fayda var. Kablosuz ağ kullanılmadığında kapatılmalı ve cihazlar orijinal yazılımlarla desteklenmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.