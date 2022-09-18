Başakşehir’de evlenmek istediği genç kızın evini basan genç, yakalanacağını anlayınca hayatını riske atıp, balkondan alt katın balkonuna sarkarak kaçtı. Yaşanan o tehlikeli kaçış anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir’de evlenmek istediği genç kızın evini basan genç, yakalanacağını anlayınca hayatını riske atıp, balkondan alt katın balkonuna sarkarak kaçtı. Yaşanan o tehlikeli kaçış anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 15 Eylül günü Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Karayel Sokak’ta bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisini Cemal olarak tanıtan yabancı uyruklu bir şahıs, yabancı uyruklu Danie Ş. ile evlenmek istedi. Şahıs, kızı babası Ahmed Ş.’den istedi fakat baba evliliği onaylamadı. Danie Ş. de Cemal isimli şahsı arayarak evlenmek istemediğini söyledi.

Eve geldi, kızın saklandığı mutfağın camını kırdı

Kızın istemediğini söylemesi üzerine şahıs, eve gelerek içeriye girdi. Cemal’i karşısında gören Danie Ş., mutfağa saklanarak kapıyı kilitledi. Bunun üzerine genç, mutfağın kapısını camını kırdı. Genç kız bağırarak binada bulunanlardan yardım istedi.

Balkondan alt kata sarkıp kaçtı, o anlar kamerada

Danie Ş.’nin bağırması üzerine Cemal isimli şahıs balkona çıktı. Yakalanacağını anlayan genç, hayatını tehlikeye atarak, balkondan bir alt kata sarktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıs, şans eseri yaralanmadan bir alt katın balkonuna inip, kapıdan çıkarak kaçtı. Eve gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.