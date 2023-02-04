Bingöl’de müftülük ile Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl Şubesi, hayata geçirdikleri proje çerçevesinde yeni evlenen veya evlenecek olan genç kızlar için çeyiz dikip, kendilerine hediye ediyor.

Bingöl’de müftülük ile Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl Şubesi, hayata geçirdikleri proje çerçevesinde yeni evlenen veya evlenecek olan genç kızlar için çeyiz dikip, kendilerine hediye ediyor.

Bingöl İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl Şubesi Kadın Kolları, ‘Hayata Başlarken’ Projesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ve evlenecek olan genç kızlara çeyizlik hazırlıyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün de desteğiyle gönüllü kurs hocalarıyla birlikte hazırlanan çeyizler, tespit edilen ailelere tek tek ulaştırılıyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderilen kumaşlardan seccade, çanta, nevresim takımı gibi çeyizlikler kurs hocalarının ellerinden geçerek hazırlanıyor.

Projeye dair açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Mustafa Topal, şimdiye kadar 60 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını belirtti. Yine proje çerçevesinde evlenecek olanlara mobilya ve beyaz eşya desteğinde bulunmayı da hedeflediklerini aktaran Topal, “Bingöl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl Şubesi Kadın Kolları, ortaklaşa ‘Hayata Başlarken’ adlı bir proje başlattık. Bu projede maksadımız, yeni evlenen gençlere ve nişanlı olan gençlere çeyiz temininde bulunmak. Bu maksatla Halk Eğitimi Müdürlüğüyle de işbirliği halinde gençlere şu anda çeyiz temin ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfının genel merkezden gönderdiği kumaşları değerlendirerek, ailelerin ihtiyaçları olan çeyizleri çeşitli şekillerde seccadedir, çantadır dikerek değerlendiriyoruz. Bu projede şimdiye kadar 60 aileye ulaştık. Bundan sonra da yine çeşitli ihtiyaçlarını mesela mobilya veya beyaz eşya gibi ihtiyaçları karşılama yolunda çaba sarf ediyoruz. Projemiz, Bingöl’ümüzde inşallah çok güzel bir çığır açacak ve iyi bir şekilde değerlendirildiğinde birçok imkansız aileye ulaşmış olacağız” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Koordinatörü Fatma Onur, amaçlarının gönüllere dokunmak olduğunu söyledi. Onur, ’’Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlatmış olduğu proje kapsamında halk eğitim ile birlikte biz gönüllü olarak özellikle genç kızlarımıza, nişanlı kızlarımıza ihtiyaçlarını gidermek, gönüllülerine dokunmak amacıyla bize gönderilen kumaşlarla çeyizlikler yapıp, kendilerine hediye ediyoruz. Bu amaçla seccadeler, çantalar, nevresim takımları ve çeyizde ihtiyaç olabilecek her parçayı ellerine ulaştırmayı amaç edindik. Bu amaçla da 15 arkadaşla el ele kol kola çalıştık. Tek amacımız, tek isteğimiz, o gönüllere ulaşıp insanların sevincine, mutluluğuna ortak olmaktır” şeklinde konuştu.