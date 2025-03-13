Evlenecek gençler için sunulan 150 bin lira faizsiz kredi için eğitimler başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ’Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ için eğitimler başladı. Hayata geçirilen proje ile gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek.

Kırklareli’nde projeye ilişkin eğitimler başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu’ndaki eğitime Vali Uğur Turan katıldı.

Eğitimde konuşan Turan, gençlerin hayatını kolaylaştırmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da evlenecek gençlere destek olabilmek adına bu girişimin hayata geçirildiğini ifade etti.