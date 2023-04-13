Merkezefendi Belediyesi Nergis Toplantı ve Düğün Salonu, uygun fiyatlar ile hizmet veriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çiftlerimizin en mutlu ve anlamlı günlerinde yanında oluyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu, evlenecek çiftlerin ve ailelerinin yükünü hafifletmeye devam ediyor. Sümer Mahallesi’ndeki Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’nda kira ücreti ise; ikramsız 3 bin 240 TL, ikramlı 8 bin 100 TL.

İkramlı fiyatlandırmanın içerisinde kurabiye, yaş pasta, içecek ve müzisyen bulunuyor. Hafta içi ve hafta sonu sabit fiyat uygulanacak olan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu, yüzde 40 ve üzeri engelli, şehit ve gazi yakınları için ikramsız 1 TL olarak kiralanıyor.

“İnsan odaklı çalışıyoruz”

İlçeye ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, “Nergis Toplantı ve Düğün Salonumuz ile çiftlerimizin en mutlu, en anlamlı günlerinde yanında oluyoruz. Modern ve çok işlevli Nergis Toplantı ve Düğün Salonumuzda en uygun fiyatlarla hem çiftlerimizin hem de ailelerimizin maddi olarak yükünü hafifletiyor, ekonomik krizin hissedildiği bu dönemde onlara destek oluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi insan odaklı ve insana dokunan projeleri ilçemize kazandırmak ve hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.