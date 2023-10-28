Manisa’nın eteklerine kurulduğu bin 567 metre yüksekliğindeki endemik bitki örtüsü ve eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı son zamanlarda evlenecek olan genç çiftlerin düğün fotoğrafları için doğal plato haline geldi.

Spil Dağı Milli Parkı endemik bitki örtüsü ve eşsiz güzellikleriyle özellikle son zamanlarda evlenecek olan genç çiftlerin düğün fotoğrafları için doğal plato haline geldi. Sonbaharın tüm renklerinin hakim olduğu milli parkta Ahmet Kaygılıç ve Kezban Kaygılıç çifti de düğün fotoğraflarını çektirmek için Spil’i tercih etti. Damat Ahmet Kaygılıç doğayı çok sevdiklerini belirtirken, gelin Kezban Kaygılıç ise şunları söyledi:

"Spil Dağı’nı tercih ettik güzel bir plato. Burayı ben tercih ettim. Burada çok zaman geçirdik ve sonbaharın renkleriyle burası güzelliğine güzellik kattı."

Düğün fotoğrafçısı Mustafa Güneş ise, "Çiftimizle Spil’i kararlaştırdık. Yapay platolardan ziyade doğa ile iç içe olmak daha iyi. Renklerin birbirine geçişleri harika. Sektörde çiftlerimize yapay alanlardan ziyade doğal alanları öneriyoruz. Buraya gelmemizin sebebi de etrafımızdaki renk geçişlerinden zaten anlaşılıyor" dedi.