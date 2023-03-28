Yaklaşan düğün sezonu ile birlikte sosyal medya üzerinden hesap açan sahte organizatörlerin, evlenecek çiftleri dolandırmaya başladığına dikkat çeken Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt, bu hususta dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Düğün sezonu ile birlikte, sosyal medya üzerinden sahte hesap açan bazı organizatörler, evlenecek çiftlerin en mutlu günlerini kabusa çevirebiliyor. Bu çerçevede Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı ve By Mustafa Organizasyon’un sahibi Mustafa Bozkurt, evlenecek çiftlere tavsiyelerde bulundu. Sosyal medyanın yoğun kullanılmaya başlandığı dönemde açılan sahte hesaplar üzerinden, çiftlerin dolandırılmaya başlandığını söyleyen Bozkurt, merdiven altı firmalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sahte organizatörlerin, kafe ve düğün olacak otel veya restoranlar ile görüşüp kaporaları aldığını da ifade eden Mustafa Bozkurt, iş yeri olmayan şahıslara kapora verilmemesi gerektiğini de söyledi. İş yeri olan sendika veya derneklere kayıtlı firmaların tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Bozkurt, “En güzel gününüz kabusa çevrilmesin” diyerek evlilik hazırlığındaki çiftleri uyardı.