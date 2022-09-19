Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinin 80’ıncı gününde kardeşi için oturma eylemine dahil olan Hüseyin Aytekin ve ailesi 4 yıl sonra müjdeli haberi aldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinin 80’ıncı gününde kardeşi için oturma eylemine dahil olan Hüseyin Aytekin ve ailesi 4 yıl sonra müjdeli haberi aldı.

Dün, İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve böylece Diyarbakır’daki evlat nöbetinde 38’inci buluşmanın gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Söz konusu örgüt mensubunun ailesinin ise 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde yer aldığı belirlendi. Böylece Diyarbakır’da 38’inci buluşma gerçekleştirilirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 87’ye yükseldi.

Aileler, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Eylemin 80’inci günde aile sayısı 57’ye yükseldi. Hüseyin Aytekin için oturma eylemine katılan Mehmet Aytekin, kardeşinin İstanbul’da inşaatta çalışırken terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia etmişti. 2015 yılından beri haber alamadığı kardeşi için oturma eylemine katıldığını ifade eden Aytekin, "2015 yılında kardeşim kayboldu, dağa gittiğini öğrendik. İnşaat sektöründe çalışıyordu, burada işlerin olmayışından dolayı İstanbul’a gitti. İstanbul’da ortamı iyi değildi demek, yanlış arkadaşlarının kurbanı oldu. Kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum, çünkü aktif değildi, bu konularla bir ilgisi yoktu" ifadelerinde bulunmuştu.

"Siyaset kalemle yapılır, dağda yapılmaz"

Kardeşinin, gittikten 4 ay sonra bir defa telefon açtığını belirten Mehmet Aytekin, "Kardeşim telefonda bize nerede olduğunu söylemedi. Bir daha görüşemedik. Haberlerde izledik, sesimizi duyurabiliriz düşüncesiyle geldim buraya. Bizleri ve annesini düşünüyorsa bir an önce eve gelsin. Sadece bir o değil, bin kişinin dönmesini isterim. Oturabildiğim kadar burada oturacağım, buradaki aileler 80 gün kalmışsa bir 80 gün de ben kalırım. Siyaset kalem üzerinden yapılır. Siyaset kalemle yapılır, siyaset dağda yapılmaz benim bildiğim. Dağda bu kadar genç boşu boşuna ölüyor, amaçsız ölüyorlar. Kendi topraklarımızda bile değil, Suriye’de, orada, burada ziyan oluyorlar. 2014’te de böyle bir eylem vardı, üçte birinin ailesine geri döndüğünü duydum. Dağda eşi, çocuğu, akrabası olan varsa, gelip buraya katılsınlar" çağrısında bulunmuştu.