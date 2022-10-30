Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 154 gündür kararlılıkla sürüyor. 4 sene önce oğlu Mikail Erdinç için Van’dan Diyarbakır’a gelen Yusuf Erdinç, çocuğunun HDP aracılığıyla İstanbul’da üniversite okuduğu zaman dağa kaçırıldığını söyledi. Oğlundan 2015’ten bu yana haber alamadığını belirten Erdinç, “Oğlum avukat olacaktı. HDP aracılığıyla kaçırıldı. 2015’ten bu yana oğlumdan bir haber alamadım. Sağ mı ölü mü hiç bilmiyoruz. Buradan oğluma sesleniyorum. Oğlum nerelerdesin. Var mısın yok musun bunu bilmiyoruz. 4 senedir HDP il binası önündeki çadırda senin için evlat nöbeti tutuyorum. Orası senin yerin değil. Ölsem de sen gelmeyene kadar bu çadırdan bir yere gitmeyeceğim. Etrafına bir bak. HDP milletvekillerinin çocukları orada var mı? Onlar Avrupa’da 7 dil biliyorlar. Sana ne yaptılar, elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiler. Ben seni böyle mi büyüttüm. Yine de senin arkandayım. Sen gelmeyene kadar ben bu kapıyı terk etmeyeceğim” dedi.