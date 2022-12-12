Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 197 gündür HDP Diyarbakır il binası önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 197 gündür HDP Diyarbakır il binası önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 197’nci gününde devam ediyor. Diyarbakır’da yaşayan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf için oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Oğlunun 4 yıl önce gittiğini hatırlatan Celil Begdaş, “Oğlumun montu ve kimliği içeriden çıktı, geceleri bile kalıyorum çocuklarımız gelene kadar kapılarında kalacağım. Bizim çocuklarımızı bıraksınlar, 4 yıldır bu kapıdayız. Neden çocuklarımızı istemiyorlar işlerine gelmiyor, insan haklarından bahsediyorsunuz bizim insan hakkımız yok muydu? Çocuklara sesleniyorum anne ve babanız burada perişan sizi de orada perişan etmişler. Siz gelene kadar buradan kalkmayacağız, gelip devlete teslim olun sizi kandırdılar biz bunu biliyoruz kimse size bir şey yapamayacak” dedi.