Çocuklarının HDP aracılığıyla PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, HDP Diyarbakır il binası önünde devam ediyor. Oğlu için eyleme katılan Süleyman Aydın, "Bu mücadele gün geçtikçe olumlu sonuç veriyor. 39 evladımız kurtarıldı. İnşallah darısı bizim başımıza olur” dedi.

Çocuklarının HDP aracılığıyla PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, HDP Diyarbakır il binası önünde devam ediyor. Oğlu için eyleme katılan Süleyman Aydın, "Bu mücadele gün geçtikçe olumlu sonuç veriyor. 39 evladımız kurtarıldı. İnşallah darısı bizim başımıza olur” dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan PKK mağduru ailelerin evlat direnişi bin 189 gündür aralıksız sürüyor. Oğlu Özkan Aydın için 4 yıl önce evlat nöbetine katılan Süleyman Aydın, çocuklarını terör örgütü PKK’dan alana kadar evlat nöbetine kararlı bir şekilde devam edeceklerini söyledi. Oğlunun 15 yaşındayken HDP aracılığıyla PKK’ya teslim edildiğini belirten baba Aydın, “4 yıldır evladımın mücadelesini veriyorum. Benim evladım daha 15 yaşındayken HDP’liler tarafından kandırılarak terör örgütüne teslim edilmiş. Yaklaşık 8 yıldır evladımı görmüyorum. Annelerimizle birlikte biz burada evlatlarımızı isterken, HDP yaklaşık 1 yıldır burada kepenk kapattı. Duramayıp buradan kaçtılar. Bizim evlatlarımızı terör örgütüne gönderen HDP’dir. Sanmasınlar ki biz buradan kalkacağız. Tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe bu mücadelemize devam edeceğiz. Hakkımız olan evlatlarımızı isteyeceğiz. Devletimiz zaten çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadele gün geçtikçe olumlu sonuç veriyor. 39 evladımız kurtarıldı. İnşallah darısı bizim başımıza olur” dedi.