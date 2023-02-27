Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde olan ailelerin evlat nöbeti, kararlılıkla devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde olan ailelerin evlat nöbeti, kararlılıkla devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelen aileler, evlat direnişini bin 274 gündür HDP il binasının önünde sürdürüyor.

2017 yılında evladı Bayram Elhaman’ın PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren baba Şadi Elhaman, evlat nöbetinde kararlı olduğunu ifade etti.

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Elhaman, "2017’de oğlum PKK ve HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldü. O günden bu yana oğlumdan hiç haber alamadık. Oğlumun ölümü hakkında bilgi paylaşmışlar. Madem bu bilgiyi paylaştılar, o zaman çocuğumun cenazesini göndersinler. Ben buraya (HDP il binası) çocuğumu almak için geldim. Evladım kaçırıldığından bu yana hiçbir haber alamadım. İnşallah çocuğumdan yakın zamanda bir haber alırım. Oğlum eğer beni görüp ve duyuyorsan gel artık. Yeter artık, bu hasret bitsin. Annen ve kardeşlerin seni çok özledi. PKK’dan sana bir fayda gelmez. Bunlar Ermeni ve Amerika uşaklarıdır" dedi.